LightInTheBox vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LightInTheBox hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,12 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,120 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 56,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at