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26.03.2026 06:31:28
LightInTheBox veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
LightInTheBox hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 57,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,480 USD. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 224,91 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 255,42 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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