Lightpath Technologies A präsentierte Quartalsergebnisse

Lightpath Technologies A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lightpath Technologies A einen Umsatz von 15,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at