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03.09.2026 06:31:29
Lightspeed Discoveries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lightspeed Discoveries hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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