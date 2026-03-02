Kodiak AI Aktie
WKN DE: A41JAC / ISIN: US5000811043
|
02.03.2026 05:03:49
Lightspeed Makes a Big Bet on Self-Driving Trucks, Loading Up on 7 Million Shares of Kodiak AI (KDK)
According to a SEC filing dated February 17, 2026, Lightspeed Management Company initiated a new position in Kodiak AI (NASDAQ:KDK) by purchasing 7,340,475 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $80.16 million.This new position represents 5.74% of the fund’s 13F reportable AUM as of December 31, 2025.Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
