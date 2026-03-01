Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
|
01.03.2026 19:44:08
Lightspeed Management Made a Huge Bet on Navan (NAVN) With a Purchase of 49.9 Million Shares
According to an SEC filing dated February 17, 2026, Lightspeed Management Company, L.L.C. initiated a new position in Navan (NASDAQ:NAVN), acquiring 49,921,454 shares. The quarter-end value of the NAVN position stood at $852.66 million.Navan, Inc. is a technology company specializing in AI-driven travel and expense management solutions for businesses. With a strong presence in the enterprise software sector, the company leverages automation to improve efficiency and compliance in corporate travel and expense workflows. Its scalable platform and focus on user experience provide a competitive edge in the growing business travel technology market.Lightspeed’s big bet on Navan and its AI-driven travel and expense management business haven’t worked out well for the firm’s portfolio. The stock has fallen by 43% since the end of 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navan Inc Registered Shs -A-
|
14.12.25
|Ausblick: Navan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.11.25
|Erste Schätzungen: Navan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)