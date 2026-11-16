Lightstone Value Plus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lightstone Value Plus hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 17,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at