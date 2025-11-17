Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at