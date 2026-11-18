Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 12,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at