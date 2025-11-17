|
Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Auf der Umsatzseite hat Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III im vergangenen Quartal 8,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III 8,4 Millionen USD umsetzen können.
