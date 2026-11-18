Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at