Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V ein Ergebnis je Aktie von 0,800 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V mit einem Umsatz von insgesamt 12,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at