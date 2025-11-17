Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,08 Prozent auf 12,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at