Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust V hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at