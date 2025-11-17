Lightstone Value Plus REIT IV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lightstone Value Plus REIT IV stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Lightstone Value Plus REIT IV vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,48 Prozent zurück. Hier wurden 8,3 Millionen USD gegenüber 8,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at