Lightstone Value Plus REIT IV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lightstone Value Plus REIT IV äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lightstone Value Plus REIT IV ein Ergebnis je Aktie von -0,360 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Lightstone Value Plus REIT IV 5,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at