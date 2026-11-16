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16.11.2026 06:31:29
Lightstone Value Plus REIT IV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lightstone Value Plus REIT IV hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lightstone Value Plus REIT IV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,7 Millionen USD im Vergleich zu 8,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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