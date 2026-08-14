Lightstone Value Plus REIT IV präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lightstone Value Plus REIT IV gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Lightstone Value Plus REIT IV im vergangenen Quartal 8,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lightstone Value Plus REIT IV 8,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at