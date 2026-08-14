Lightstone Value Plus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lightstone Value Plus hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Lightstone Value Plus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at