17.11.2025 06:31:29
Lightstone Value Plus stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lightstone Value Plus hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Lightstone Value Plus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,060 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 16,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
