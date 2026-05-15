Lightstone Value Plus stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lightstone Value Plus hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lightstone Value Plus einen Umsatz von 12,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at