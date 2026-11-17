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17.11.2026 06:31:28
LightWave Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
LightWave Acquisition A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte LightWave Acquisition A einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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