LightWave Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LightWave Acquisition A lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at