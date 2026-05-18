Lightwave Logic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lightwave Logic hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Lightwave Logic ebenfalls 0,040 USD je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at