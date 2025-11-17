Lightwave Logic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lightwave Logic gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Lightwave Logic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lightwave Logic 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at