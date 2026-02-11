Ligua: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ligua ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ligua die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 102,30 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -37,330 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 449,4 Millionen JPY, gegenüber 708,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at