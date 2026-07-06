Lihit Lab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lihit Lab hat am 03.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 27,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lihit Lab 7,61 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at