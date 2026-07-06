|
06.07.2026 06:31:29
Lihit Lab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lihit Lab hat am 03.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 27,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lihit Lab 7,61 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 2,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor ruhigem Handelsstart -- DAX dürfte auf Richtungssuche gehen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt hat durchwachsene Vorgaben zu verdauen. Beim DAX zeichnet sich ein wenig veränderter Start ab. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.