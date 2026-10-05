Lihit Lab stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lihit Lab präsentierte in der am 02.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lihit Lab 2,22 JPY je Aktie generiert.

Lihit Lab hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at