Lihit Lab verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lihit Lab hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,54 JPY. Im Vorjahresquartal waren 55,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,88 Prozent auf 1,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,07 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at