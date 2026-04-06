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06.04.2026 06:31:29
Lihit Lab zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lihit Lab hat am 03.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53,30 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,51 Prozent auf 2,33 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,77 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 121,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Lihit Lab im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,12 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 9,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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