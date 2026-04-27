Lihuayi Weiyuan Chemical A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lihuayi Weiyuan Chemical A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,68 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,41 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at