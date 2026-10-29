Lihuayi Weiyuan Chemical A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lihuayi Weiyuan Chemical A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,03 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at