Lihuayi Weiyuan Chemical A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lihuayi Weiyuan Chemical A hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lihuayi Weiyuan Chemical A ein Ergebnis je Aktie von 0,100 CNY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,15 Milliarden CNY, gegenüber 2,70 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,17 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at