Lii Hen Industries Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lii Hen Industries Bhd hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Lii Hen Industries Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 129,2 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,8 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 13,78 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at