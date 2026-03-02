Lii Hen Industries Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lii Hen Industries Bhd hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 MYR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lii Hen Industries Bhd in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,3 Millionen MYR im Vergleich zu 149,9 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 MYR. Im Vorjahr waren 0,030 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 18,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 522,48 Millionen MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 639,60 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at