Lii Hen Industries Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lii Hen Industries Bhd veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,01 MYR. Ein Jahr zuvor waren -0,020 MYR je Aktie erzielt worden.

Lii Hen Industries Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,0 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at