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01.06.2026 06:31:29
Lii Hen Industries Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Lii Hen Industries Bhd ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lii Hen Industries Bhd die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 MYR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lii Hen Industries Bhd in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 99,5 Millionen MYR im Vergleich zu 164,6 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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