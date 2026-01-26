Likhami Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Likhami Consulting präsentierte am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Likhami Consulting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Likhami Consulting 1,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at