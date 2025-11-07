Likhami Consulting informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Likhami Consulting hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Likhami Consulting ein EPS von 0,030 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Likhami Consulting 1,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at