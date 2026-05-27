Likhami Consulting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Likhami Consulting gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,23 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Likhami Consulting 0,210 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Likhami Consulting einen Umsatz von 3,3 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,230 INR. Im Vorjahr waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,83 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,72 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at