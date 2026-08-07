Likhami Consulting zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Likhami Consulting hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Likhami Consulting ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Likhami Consulting einen Umsatz von 1,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at