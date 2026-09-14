Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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14.09.2026 12:10:00
Lila Zauberwürfel: 25 Jahre Nintendo GameCube
Der GameCube hat pfiffige Ideen und schöne Spiele. Doch zwischen Playstation 2 und Xbox bleibt damals nicht viel Raum für Nintendo.
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