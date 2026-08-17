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17.08.2026 06:31:29
Lillestrom Sparebank AS Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lillestrom Sparebank AS Registered hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 23,36 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lillestrom Sparebank AS Registered 4,43 NOK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Lillestrom Sparebank AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 318,2 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 1,72 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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