Lillestrom Sparebank AS Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lillestrom Sparebank AS Registered veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 12,42 NOK gegenüber 15,87 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,76 Prozent auf 283,2 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at