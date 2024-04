Lilly Acquires New Injectable Medicine Manufacturing Facility from Nexus Pharmaceuticals

Upon completion, this acquisition will expand Lilly's growing U.S. capacity to produce the latest life-changing medicines INDIANAPOLIS and LINCOLNSHIRE, Ill., April 22, 2024 – Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) and Nexus Pharmaceuticals, LLC today announced a definitive agreement for Lilly to Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel