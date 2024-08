Lilly announces retirement of Marschall S. Runge from its Board of Directors

INDIANAPOLIS , Aug. 16, 2024 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) announced today that Marschall S. Runge , M.D., Ph.D. is retiring from his role as an independent director of Lilly's board of directors effective Aug. 31, 2024 . Dr. Runge has served on Lilly's board since 2013, Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.