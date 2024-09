Lilly appoints Lucas Montarce as executive vice president and chief financial officer

INDIANAPOLIS , Sept. 9, 2024 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced the appointment of Lucas Montarce as executive vice president and chief financial officer (CFO) and member of the company's Executive Committee, effective immediately. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.