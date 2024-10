Lilly appoints Thomas J. Fuchs as the company’s first chief AI officer

INDIANAPOLIS, Oct. 8, 2024— Today, Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) announced the appointment of Thomas J. Fuchs, Dr.sc., as its first chief AI officer, effective Oct. 21, 2024. In this role, Fuchs will provide vision, strategic direction and overall leadership of AI initiatives across Lilly, Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.