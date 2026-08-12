Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
12.08.2026 11:30:00
Lilly calls on online platforms, payment companies and regulators to shut down the illegal retatrutide black market
Files six new lawsuits as company escalates fight to protect patients INDIANAPOLIS, Aug. 12, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today escalated its continued fight to protect patients from the dangerous black market for retatrutide, filing six new lawsuits against U.S.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
10.08.26
|Trotz gestrichener Milliarden: Eli-Lilly-Werk Alzey im Plan (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Eli Lilly-Aktie klettert: Prognose erneut angezogen (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 2/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|ROUNDUP/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars (Financial Times)
|
05.08.26
|Gewichtssenker florieren: US-Pharmakonzern Lily hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 049,40
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneins -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.