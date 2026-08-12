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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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12.08.2026 11:30:00

Lilly calls on online platforms, payment companies and regulators to shut down the illegal retatrutide black market

Files six new lawsuits as company escalates fight to protect patients INDIANAPOLIS, Aug. 12, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today escalated its continued fight to protect patients from the dangerous black market for retatrutide, filing six new lawsuits against U.S.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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