Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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24.06.2026 14:45:00
Lilly completes acquisition of Centessa Pharmaceuticals to advance treatments for sleep-wake disorders
INDIANAPOLIS, June 24, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced the successful completion of its acquisition of Centessa Pharmaceuticals plc. Centessa is a clinical-stage company developing orexin receptor 2 agonists as a new class of medicines for the treatment ofWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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