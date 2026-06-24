Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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24.06.2026 14:45:00

Lilly completes acquisition of Centessa Pharmaceuticals to advance treatments for sleep-wake disorders

INDIANAPOLIS, June 24, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced the successful completion of its acquisition of Centessa Pharmaceuticals plc. Centessa is a clinical-stage company developing orexin receptor 2 agonists as a new class of medicines for the treatment ofWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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